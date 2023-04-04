Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
6 yıldır ekranlarda yer alan Yasak Elma dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak.
Yasak Elma dizisinde başrol dahil 3 oyuncu ile yollar ayrılıyor. Geride kalan 6 yıl boyunca oyuncu kadrosu değişse de reyting yarışında en önde yer almayı başaran dizide yine önemli oyuncular kadroya veda edecek.
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizide peş peşe ayrılıklar yaşanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide 'Selim' karakterine hayat veren Emre Kızılırmak projeye veda edecek.
170. bölümüyle ekranlara gelecek dizide, Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı 'Julia'nın asistanı 'Tuğçe'yi oynayan Elif Yılmaz da 171. bölümde diziden ayrılacak.