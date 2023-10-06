Yarışmada olaylı gece: MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı

MasterChef'te tansiyon gittikçe yükseliyor. Şampiyonların da katılmasıyla heyecanın iyice arttığı yarışmanın bu akşamki bölümü adeta olaylar gecesi oldu. En son bir yarışmacının tabağına sonradan malzeme eklemesi ve bunu şeflere söylememesi yarışma tarihinde bir ilkin yaşanmasına sebep oldu.