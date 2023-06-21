Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi

Yapay zeka ile oluşturulan görsellere yeni bir seri eklendi. Türk dizilerinin sevilen ama kavuşamayan çiftlerine mutlu son çizildi.

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Resim: 1

Sosyal medyada yaptığı yapay zeka çizimlerine bir yenisini ekleyen Teginart bu sefer Türk dizilerine yer verdi. Kavuşamayan çiftlere "Mutlu sonlar gerçek olsaydı... " diyerek mutlu sonlar çizdi son çizdi.

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Resim: 2

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Mete ve İnci

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Resim: 3

Aşk-ı Memnu

Behlül ve Bihter

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Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi - Resim: 4

Selvi Boylum Al Yazmalım

Asya ve İlyas

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