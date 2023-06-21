Yapay zekayla Türk dizilerinin kavuşamayan çiftlerine mutlu son verildi
Yapay zeka ile oluşturulan görsellere yeni bir seri eklendi. Türk dizilerinin sevilen ama kavuşamayan çiftlerine mutlu son çizildi.
Sosyal medyada yaptığı yapay zeka çizimlerine bir yenisini ekleyen Teginart bu sefer Türk dizilerine yer verdi. Kavuşamayan çiftlere "Mutlu sonlar gerçek olsaydı... " diyerek mutlu sonlar çizdi son çizdi.
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