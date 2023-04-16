Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi belli oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 1

Star TV ekranlarının iddialı dizisi Yalı Çapkını, 8 bölüm sonra sezon finali yapacak. 

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Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 2

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını, eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar ekranda olacak.

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Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 3

REYTİNGLERDE BİRİNCİ 

Dizinin reytingleri son derece iyi olduğundan, Star TV yönetimi bir sezon daha devam kararı aldı.

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Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 4

Yalı Çapkını, yirmi sekizinci bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 14 Nisan Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

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