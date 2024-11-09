Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan Bomba Karar
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu radikal bir karar vererek imajını tazeledi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her adımı dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez radikal bir karar aldı.
Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizideki performansıyla öne çıkan Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile de zaman zaman gündeme gelen ilişkiyle de dikkat çekiyor.
Yalı Çapkını serisinin yeni dönem saçlarını uzatan Saraçoğlu, bu kez eski uzun ve sarı saçlarına geri dönerek imajını yeniledi. Sosyal medyada “Sarışın dönemi geri döndü” notuyla paylaştığı yeni hali hayranları tarafından çok beğenildi.
Saraçoğlu'nun yeni sosyal medyada övgü dolu yorumlar alırken, "Yine harikasın", "Özüne dönmüşsün" ve "Bu halin çok güzel" gibi mesajlar yağdı.