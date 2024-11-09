Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan Bomba Karar

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her adımı dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez radikal bir karar aldı.