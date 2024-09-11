Yalı Çapkını'nın Pelin'i Fenomen Diziye Girdi
Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını’nda hayat verdiği 'Pelin' karakteri ile ünlenen Buçe Buse Kahraman diziden ayrışmıştı. İki sezon boyunca rol aldığı diziden ayrılan Kahraman, yeni sezonda rol alacağı dizi belli oldu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezonda rol alacağı yapım merak konusu oldu.
FENOMEN DİZİYE GİRDİ
Kahraman, 6. sezona başlayacak olan 'Kuruluş Osman' dizisiyle anlaşama sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu fenomen diziye Altunay Hatun rolüyle katılacak.
Buçe Buse Kahraman çekimler öncesi Paris’e gidecek ve dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 30. Yıl kutlamaları kapsamındaki kutlamalarda Türk kadınını temsil edecek.