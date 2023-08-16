Yalı Çapkını'na taze kan: Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna, oyuncu Binnur Kaya dahil oldu. Dizinin 2'nci sezon çekimlerinin 19 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

Yalı Çapkını
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Yalı Çapkını'na taze kan: Ünlü oyuncu kadroya katıldı - Resim: 1

Star TV'de ekranlara gelen ve yakında 2'nci sezon çekimlerine başlanacak olan Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

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Yalı Çapkını'na taze kan: Ünlü oyuncu kadroya katıldı - Resim: 2

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna, daha önce aynı yapım şirketinin Kırmızı Oda adlı dizisinde psikiyatrist rolünü canlandıran Binnur Kaya transfer oldu.

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Yalı Çapkını'na taze kan: Ünlü oyuncu kadroya katıldı - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya, dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Ağa'nın kızı Nükhet'e hayat verecek.

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Yalı Çapkını'na taze kan: Ünlü oyuncu kadroya katıldı - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde Necmi Sancak’ın kaleme aldığı 'Ayşe' filminin çekimlerini tamamlayan oyuncu sosyal medya hesabından, setin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu:

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