Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi

İddialara göre Saraçoğlu ve Demir'in kavgasını Yalı Çapkını'nın yönetmenleri ayırdı. İkilinin tartıştığını haber alan kullanıcılar, 'Kendinize gelin', 'Bu uyumu harcamayın', 'Çok yakışıyorsunuz sakın bozmayın', 'Sizin gibi ikili bir daha olmaz. Sakın tartışmayın', 'Lütfen bu haberler yalan olsun' yorumlarında bulundu.