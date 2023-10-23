Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi
Yalı Çapkını son dönemde reyting düşüşleriyle gündeme geliyor. Sevilen dizi her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Dizinin yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki bir iddia ortalığı karıştırdı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemdeki yerini koruyor. Gerçek hayatta da aşk yaşayan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikilinin tartıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
SETTE KAVGA İDDİASI
Sevilen dizide başrol oynayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizinin çekimleri yapılırken tartışma yaşadığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
Snob Magazin'in haberine göre dizinin geçtiğimiz hafta özel bir hastanede yapılan çekimlerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında kavga çıktı.
İddialara göre Saraçoğlu ve Demir'in kavgasını Yalı Çapkını'nın yönetmenleri ayırdı. İkilinin tartıştığını haber alan kullanıcılar, 'Kendinize gelin', 'Bu uyumu harcamayın', 'Çok yakışıyorsunuz sakın bozmayın', 'Sizin gibi ikili bir daha olmaz. Sakın tartışmayın', 'Lütfen bu haberler yalan olsun' yorumlarında bulundu.
Yalı Çapkını dizisi dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesine sahip.
Her hafta cuma günü ilgiyle izlenen dizinin başrollerinin özel hayatları da devamlı mercek altında.
Öte yandan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları...