Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Gizem Örge'nin eski eşinin ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir zafere imza atmıştı.
Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ise şampiyonluk maçı sonrası yaptığı duygusal konuşmayla adından söz ettirmişti.
''O kadar çok duygu var ki...'' diyen Gizem Örge, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:
''Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum.
Babama ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ben olmadığı dönemlerde bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Gururluyuz kızım. Kazandık. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım bugün! Türkiye tarih yazarken ben bugün buradayım. O yüzden çok mutluyum. Duygularımı anlatabileceğim bir kelime yok. O yüzden bana inanan, bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."
Örge, başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi. Ünlü voleybolcunun eski eşinin ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.