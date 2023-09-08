Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı!

''O kadar çok duygu var ki...'' diyen Gizem Örge, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

''Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum.

Babama ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ben olmadığı dönemlerde bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Gururluyuz kızım. Kazandık. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım bugün! Türkiye tarih yazarken ben bugün buradayım. O yüzden çok mutluyum. Duygularımı anlatabileceğim bir kelime yok. O yüzden bana inanan, bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."