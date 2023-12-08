Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler

Ünlü komedyenin kısa sürede verdiği kilolar merak konusu oldu. Demirer de sırrını paylaştı: “Öğlen, akşam ekmek yemedim. Günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar… Bir de pilav ve makarnayı sadece haftada bir yedim” dedi. Ünlü komedyen, şekerli içeceklerden uzak durduğunu ve tatlıyı kestiğini de belirtti: “Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Et-balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış.”