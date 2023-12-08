Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
Ünlü isimler, zaman zaman değişimleriyle gündem oluyor. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin kilo verme yöntemlerini birçok kişi merak ediyor. İşte kilo vererek inanılmaz değişimler yakalayan ünlü isimler...
Ünlü oyuncu Aslı Samat verdiği 110 kilo ile inanılmaz bir değişim yaşadı. Samat'ın 10 yılda büyük bir azimle verdiği kilo sonrası yaptığı diyet gündem oldu.
Ünlü isim nasıl kilo verdiği ara Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
10 yılda 106 kilo verdiğini söyleyen Samat, tüp mide ameliyatı olduktan sonra tüm beslenme düzenini değiştirdiğini ve pilates yaptığını açıkladı.
Kilolu olduğu dönemde "Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" yediği anlatan Samat kilo verme sürecini Youtube kanalında yayınladığı bir videoda şu şekilde anlattı.
47 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay, sağlıklı bir vücut için dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor. Özellikle taze sebze ve meyvelerin bol olduğu, işlenmiş gıdalardan uzak bir diyet tercih ediyor. Bu diyet, onun enerjik kalmasını ve formda görünmesini sağlıyor.
Yeşilçay, geçtiğimiz yıl 16 kilo vererek sağlıklı bir vücuda kavuştu. Bu nedenle Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırları en sık aratılanlar arasında yer alıyor.
Sırrını anlatan ünlü isim, geçmişte verdiği bir röportajda "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" ifadelerini kullandı.
Linet, eski yaşantısına sünger çekerek işine yoğunlaşan ünlü şarkıcı, diyet ve sporla 40 kilo verdi. İki yıl boyunca spor ve diyetle 40 kiloya ulaşan başarılı sanatçı, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer'in değişimi dikkat çekti. Verdiği pozlara hayranları övgüler yağdırdı.
Ünlü komedyenin kısa sürede verdiği kilolar merak konusu oldu. Demirer de sırrını paylaştı: “Öğlen, akşam ekmek yemedim. Günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar… Bir de pilav ve makarnayı sadece haftada bir yedim” dedi. Ünlü komedyen, şekerli içeceklerden uzak durduğunu ve tatlıyı kestiğini de belirtti: “Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Et-balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış.”
Opera Sanatçısı Hakan Aysev 150 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı oldu. 10 ayda 60 kilo veren Aysev, 90 kiloya düştü.
Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.
128 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olan Hacı Sabancı, 1 yılda 50 kilo verdi. İlk 1 yılda 50 kilo veren Hacı Sabancı, haftanın 3 günü de ağırlık çalıştığını açıklamıştı. Sabancı, diğer günlerde ise yürüyüş yaparak formunu korumaya devam ediyor.
2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söyledi. Bu operasyonda bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.
Bir süredir kilo verme uğruna yakalandığı 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil'in sağlık durumu pek de iyi görünmüyor.
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi.
İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili'de Canburger karakterini canlandırdı. O dönemlerde çok kilolu olan Kaygılaroğlu, daha sonra diyetle kilo verdi. Uraz Kaygılaroğlu, sıkı bir diyet ve sporla 140 kilodan 76 kiloya inmeyi başardı.
Hamdi Alkan 60 kilo vererek değişim geçiren ünlüler arasında yer aldı.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca 51 kilo verdi.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu. Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.