Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! İsmi sürekli değişiyor...
Bir döneme damgasını vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasında yarışmacılara fiyat teklifinde bulunan Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı.
Var Mısın Yok Musun yarışması bir döneme damga vuran yarışmalar arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı’ın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun’un unutulmaz isimlerinden biri de Hamdi Bey’di. Hamdi Bey’in kim olduğunu görenler şaştı kaldı.
Yayınlandığı dönemde ses getiren yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Hamdi Bey’in kim olduğu tüm Türkiye tarafından merak ediliyordu. Unutulmaz yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Acun Ilıcalı’ya teklif sunan Hamdi Bey’in kim olduğu ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı’nın sunuculuğu üstlendiği Var Mısın Yok Musun 2007-2010 yılları arasında yayınlandı.
Acun Ilıcalı’ya teklif sunan Hamdi Bey'in aynı zamanda Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişi olduğu ortaya çıktı.