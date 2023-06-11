Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! İsmi sürekli değişiyor...

Yayınlandığı dönemde ses getiren yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Hamdi Bey’in kim olduğu tüm Türkiye tarafından merak ediliyordu. Unutulmaz yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Acun Ilıcalı’ya teklif sunan Hamdi Bey’in kim olduğu ortaya çıktı.