Ünlülerin bir Instagram paylaşımından kaç para kazandıkları ortaya çıktı: Rekor Hande Erçel'de, onu Beren Saat takip ediyor
Instagram yalnızca yabancı yıldızların değil, Türk ünlüler için de büyük bir kazanç kapısı haline geldi. Yer aldıkları yapımlarla ekranlara damga vuran 10 kadın yıldızın sosyal medya kazançları ortaya çıktı. Rekor, Hande Erçel'de.
Instagram'ın ünlüler için bir gelir kapısı haline geldiği, bütün markalı markasız paylaşımların aslında reklam ve para karşılığı yapıldığı biliniyordu; ancak bunlardan ne kadar kazandıkları net bir şekilde kestirilemiyordu. Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'de yayınlanan yazısında on başarılı kadın oyuncunun tek bir Instagram paylaşımından kazandıkları paralar yer aldı:
HANDE ERÇEL
350 bin TL (30 milyon 900 bin takipçi)
BEREN SAAT
300 bin TL (5 milyon 400 bin takipçi)
SERENAY SARIKAYA
275 bin TL (10 milyon takipçi)