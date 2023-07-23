Ünlülerin bir Instagram paylaşımından kaç para kazandıkları ortaya çıktı: Rekor Hande Erçel'de, onu Beren Saat takip ediyor

Instagram'ın ünlüler için bir gelir kapısı haline geldiği, bütün markalı markasız paylaşımların aslında reklam ve para karşılığı yapıldığı biliniyordu; ancak bunlardan ne kadar kazandıkları net bir şekilde kestirilemiyordu. Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'de yayınlanan yazısında on başarılı kadın oyuncunun tek bir Instagram paylaşımından kazandıkları paralar yer aldı: