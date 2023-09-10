Ünlüler de ev sahipleriyle davalık oldu: Özcan Deniz silahla tehdit edildi, Kaan Urgancıoğlu'nun savunması şaşırttı
Ev sahibi - kiracı davaları, ünlülerin de gündeminden düşmüyor. 10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre bu süreçte birçok isim, mahkemelik oldu.
Ev sahibi - kiracı davaları, ünlülerin de gündeminden düşmüyor. 10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre bu süreçte birçok isim, mahkemelik oldu.
HASAR KRİZİ ÇIKTI
Naz Elmas’a, Erenköy’deki ev sahibi “Çık” dedi. Davanın seyrinden çok, oyuncunun bu süreçte yaptığı konuşuldu. İddiaya göre; evden çıkarken 5 bin liralık hasar meydana getirdi.
KUTSİ ESKİ EŞİNİN KİRASINI ÖDEMEDİ
Kutsi, Maltepe’de oturan eski eşinin 10 bin TL’lik kirasını ödemediği için ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibinin avukatı "Kirayı ödememeyi alışkanlık haline getirdi" dedi.
'10 BİN 500 LİRA KİRA AZ'
Tamer Karadağlı’na, ev sahibi aylık 10 bin 500 liralık kiranın az olduğunu, rayicin ise 55 bin lira olması gerektiğini iletti. Taraflar davalık oldu. Karadağlı evi boşaltmaya karar verdi.