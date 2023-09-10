Ünlüler de ev sahipleriyle davalık oldu: Özcan Deniz silahla tehdit edildi, Kaan Urgancıoğlu'nun savunması şaşırttı

'10 BİN 500 LİRA KİRA AZ'

Tamer Karadağlı’na, ev sahibi aylık 10 bin 500 liralık kiranın az olduğunu, rayicin ise 55 bin lira olması gerektiğini iletti. Taraflar davalık oldu. Karadağlı evi boşaltmaya karar verdi.