Jet Sosyeteden Jet Hızında Düşüş: Timsah Derisinden Çantaları Vardı, Şimdi Kirasını Ödeyemiyor
Zenginlikleri ve lüks yaşantılarıyla bir zamanların gündemden düşmeyen çifti yoksulluğun pençesinde... Ercan Canmutlu'nun timsah derisi çantalar, arabalar, çiçekler aldığı Müge Dümer artık kirasını bile ödeyemiyor. İşte "nereden nereye" dedirten olayın detayları...
Kaynak: Sabah
Sosyetenin dillere destan aşkı bittikten sonra paralar da gitti. Bir zamanlar tüm Türkiye'nin dilinde olan, zenginlikleri düşman çatlatan Müge ve Ercan Canmutlu çifti12 yıllık evliliklerinin ardından 2015 yılında boşanmıştı.
Evliyken eşi Müge'yi hediyelere, çiçeklere, şatafata boğan Ercan Canmutlu o dönemlerde erkekler arasında kıskanılan bir isimdi. Müge Dümer'in milyonluk mücevherleri ise kadınlar arasında günlerce konuşuluyordu.
Ancak timsah derisi çantalar, ultra lüks yatlar, arabalar artık yok.
Sabah'ın haberine göre Müge Dümer'in Beykoz'da oturduğu dairenin kirasını ve aidatları ödeyemediği ortaya çıktı. Ev sahibinin icra memurlarıyla kapıya dayandığı, Müge Dümer'i evden kovmaya çalıştığı öğrenildi.