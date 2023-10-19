Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu
Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in koruması, İsrail Savunma Gücü'ne katılmak için İsrail'e döndü.
Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in koruması, İsrail'e dönerek, Filistin'e karşı İsrail Savunma Gücü'ne katıldı.
Eras Tour isimli turnesi esnasında yaz dönemi boyunca Swift'in güvenliğini sağlayan korumanın, ABD’ye gitmeden önce İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bir üyesi olduğu öğrenildi.
"İSRAİL'İN YANINDAYIM"
Koruma, sosyal medyaya askeri üniforma ile fotoğrafını koyarak, "İsrail'in yanındayım. Olması gereken sadece tek Yahudi devletinin yanında durmak olmamalı, insanlığın yanında olunmalı" mesajını yazdı.
Koruma görevlisi İsrail'e giderken, “İnsanları tarihin yanlış tarafında olmamaya” çağırdı.
"AİLELER KATLEDİLİRKEN SESSİZLİĞİN TARAFINDA OLAMAZDIM"
Koruma, İsrail'e gittikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, "ABD'de çok güzel bir hayatı geride bıraktım. Rüya gibi bir işim, ailem dediğim harika arkadaşlarım ve çok rahat bir evim vardı" notunu yazdı.
Koruma ayrıca, "Buraya gelmek zorunda değildim. Ama aileler katledilirken ve canlı canlı yakılırken sessizliğin tarafında olamazdım" mesajını paylaştı.
TAYLOR SWIFT HALA SESSİZ
Öte yandan pek çok ünlü isim İsrail ve Filistin krizine dair tarafını belli eden açıklamalar yaparken, Swift'ten bugüne dek kamuoyuna bir açıklama gelmedi.