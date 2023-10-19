Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu

"AİLELER KATLEDİLİRKEN SESSİZLİĞİN TARAFINDA OLAMAZDIM"

Koruma, İsrail'e gittikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, "ABD'de çok güzel bir hayatı geride bıraktım. Rüya gibi bir işim, ailem dediğim harika arkadaşlarım ve çok rahat bir evim vardı" notunu yazdı.