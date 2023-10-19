Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in koruması, İsrail Savunma Gücü'ne katılmak için İsrail'e döndü.

İsrail Filistin Taylor Swift
Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu - Resim: 1

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in koruması, İsrail'e dönerek, Filistin'e karşı İsrail Savunma Gücü'ne katıldı.

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Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu - Resim: 2

Eras Tour isimli turnesi esnasında yaz dönemi boyunca Swift'in güvenliğini sağlayan korumanın, ABD’ye gitmeden önce İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bir üyesi olduğu öğrenildi.

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Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu - Resim: 3

"İSRAİL'İN YANINDAYIM"

Koruma, sosyal medyaya askeri üniforma ile fotoğrafını koyarak, "İsrail'in yanındayım. Olması gereken sadece tek Yahudi devletinin yanında durmak olmamalı, insanlığın yanında olunmalı" mesajını yazdı.

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Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu - Resim: 4

Koruma görevlisi İsrail'e giderken, “İnsanları tarihin yanlış tarafında olmamaya” çağırdı.

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Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu - Resim: 5

"AİLELER KATLEDİLİRKEN SESSİZLİĞİN TARAFINDA OLAMAZDIM"

Koruma, İsrail'e gittikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, "ABD'de çok güzel bir hayatı geride bıraktım. Rüya gibi bir işim, ailem dediğim harika arkadaşlarım ve çok rahat bir evim vardı" notunu yazdı.

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Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu - Resim: 6

Koruma ayrıca, "Buraya gelmek zorunda değildim. Ama aileler katledilirken ve canlı canlı yakılırken sessizliğin tarafında olamazdım" mesajını paylaştı.

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Ünlü şarkıcının koruması İsrail ordusuna katıldı: Paylaşımıyla duyurdu - Resim: 7

TAYLOR SWIFT HALA SESSİZ

Öte yandan pek çok ünlü isim İsrail ve Filistin krizine dair tarafını belli eden açıklamalar yaparken, Swift'ten bugüne dek kamuoyuna bir açıklama gelmedi.

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