Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 6 aydır Tokat cezaevinde olan eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberini sabaha karşı telefonda aldığını söyleyen Karlı, "En son geçen salı günü konuştum sesi iyi geliyordu. 2 gün önce grip olmuştu" dedi.
Şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıl önce dünyaevine girdiği 2 çocuğunun babası Cengiz Karlı, bir süredir cezaevinde yatıyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından eşinin cezaevinde olduğunu hatırlatarak sitem dolu bir paylaşım yapan Karlı aldığı haberle yıkıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Elif Karlı ile konuştuklarını söyleyen sunucular, "Sesi çok yorgun ve bitkindi. Sabaha karşı ölüm haberini almış" dedi.
"EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ TELEFONDA ÖĞRENDİM"
Ölüm haberi sonrası konuşan Elif Karlı, "Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım.
Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi" ifadelerini kullandı.