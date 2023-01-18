Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetti

Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi" ifadelerini kullandı.