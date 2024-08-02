Ünlü Oyuncunun Şoförü Ölümden Döndü! 11 Milyon Liralık Aracı Hurdaya Döndü
Tolgahan Sayışman, Bodrum’da tatilde olan eşi ve çocuklarını İstanbul’a getirmesi için şoförünü Bodrum’a yolladı. Tolgahan Sayışman’ın şoförü, büyük bir kaza geçirerek ölümden döndü. Tolgan Sayışman’ın 11 milyon TL değerindeki aracı ise pert oldu.
Elveda Rumeli, Lale Devri gibi dizilerde oynamış olan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman büyük bir badire atlattı. Tolgahan Sayışman, işleri sebebiyle bir süredir yurtdışındaydı. Sayışman, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye döndü.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Sayışman, Muğla Bodrum’da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul’a getirmesi için bir şoför görevlendirdi. Tolgahan Sayışman, ailesini İstanbul’a getirmek için son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum’a gönderdi.
Tolgahan Sayışman’ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirmiş. Sayışman’ın şoförü, başka bir arabayla çarpışmış, araçta olanların sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Sayışman’ın Mercedes aracı ise pert olmuş. Perte çıkan aracın fiyatı ise 11 milyon TL.