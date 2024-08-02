Ünlü Oyuncunun Şoförü Ölümden Döndü! 11 Milyon Liralık Aracı Hurdaya Döndü

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Sayışman, Muğla Bodrum’da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul’a getirmesi için bir şoför görevlendirdi. Tolgahan Sayışman, ailesini İstanbul’a getirmek için son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum’a gönderdi.