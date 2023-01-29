Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu
Ünlü oyuncu Miray Daner, erken yaşlarda başladığı oyunculuk kariyeri nedeniyle eğitimine uzun süre ara vermişti. Daner, 24 yaşında liseden mezun olarak üniversiteye hazırlanmaya başladı.
7 yaşında Bez Bebek dizisi ile oyunculuğa başlayan Miray Daner, o günden bugüne sayısız projede yer alırken, yoğun iş temposu nedeniyle okuluna vakit ayırmakta güçlük çekti. Öyle ki ünlü oyuncu yaşıtlarının üniversiteyi bitirmesine karşın lise diplomasına yeni kavuştu.
2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Papatyam' dizisinde Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' karakterini oynayan oyuncu, ilk başrol deneyimini Zil Çalınca dizisinde yaşadı.
Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini üstlendiği 'Medcezir' dizisi ile Türkiye çağında şöhrete kavuşan Daner, ardından Vatanım Sensin dizisinde de başrollerden birini canlandırdı.
SEDA SAYAN'IN OĞLU İLE SEVGİLİ
Vatanım Sensin'den sonra sırasıyla 'Bir Litre Gözyaşı', dijital platformda 'Hakan: Muhafız', 'Saygı' ve 'Kuç Uçusu' dizilerinde kamera karşısına geçen, son olarak 'Kara Tahta'da yer alan genç oyuncu, şimdilerde kendisinden sekiz yaş büyük işletmeci ve Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine geliyor.