Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu

SEDA SAYAN'IN OĞLU İLE SEVGİLİ

Vatanım Sensin'den sonra sırasıyla 'Bir Litre Gözyaşı', dijital platformda 'Hakan: Muhafız', 'Saygı' ve 'Kuç Uçusu' dizilerinde kamera karşısına geçen, son olarak 'Kara Tahta'da yer alan genç oyuncu, şimdilerde kendisinden sekiz yaş büyük işletmeci ve Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine geliyor.