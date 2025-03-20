Ünlü İş İnsanının Sevgilisi Kıskançlık Krizine Girdi: Bardaklar Havada Uçuştu, Kovuldu.. Peki O Ne Yaptı?

Ünlü iş insanı Haluk Dinçer'in güzel sevgilisi Mounia Amor kıskançlık krizine girdi. Ortalığı birbirine katan Mounia Amor mekandan kovulurken Haluk Dinçer arkadaşlarıyla geceye devam etti.

Kaynak: Sabah

Sosyete Kavga
Ünlü İş İnsanının Sevgilisi Kıskançlık Krizine Girdi: Bardaklar Havada Uçuştu, Kovuldu.. Peki O Ne Yaptı? - Resim: 1

Ünlü iş insanı Haluk Dinçer, 8 yıl evli kaldığı Suzan Sabancı ile geçtiğimiz yıl boşandı. Çiftin evliliği Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika sonlandı.

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Ünlü İş İnsanının Sevgilisi Kıskançlık Krizine Girdi: Bardaklar Havada Uçuştu, Kovuldu.. Peki O Ne Yaptı? - Resim: 2

Haluk Dinçer, Suzan Sabancı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka imza attı. Haluk Dinçer'in kendinden yaşça küçük sevgilisiyle yaşadığı aşk sosyeteye damga vurdu

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Ünlü İş İnsanının Sevgilisi Kıskançlık Krizine Girdi: Bardaklar Havada Uçuştu, Kovuldu.. Peki O Ne Yaptı? - Resim: 3

Faslı güzel Mounia Amor ile hayatına devam eden Haluk Dinçer bir kıskançlık kriziyle yeniden gündem oldu.

Mounia Amor, ünlü iş insanıyla birlikte gitti bir mekanda adeta çıldırdı.

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Ünlü İş İnsanının Sevgilisi Kıskançlık Krizine Girdi: Bardaklar Havada Uçuştu, Kovuldu.. Peki O Ne Yaptı? - Resim: 4

Kıskançlık krizine girdiği öğrenilen Amor, mekanda bardak, tabak ne varsa fırlatarak bağırdı. Amor, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle mekandan çıkarıldı. Amor mekandan gönderilirken Haluk Dinçer arkadaş grubuyla oturmaya devam etti.

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