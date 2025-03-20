Ünlü İş İnsanının Sevgilisi Kıskançlık Krizine Girdi: Bardaklar Havada Uçuştu, Kovuldu.. Peki O Ne Yaptı?
Ünlü iş insanı Haluk Dinçer'in güzel sevgilisi Mounia Amor kıskançlık krizine girdi. Ortalığı birbirine katan Mounia Amor mekandan kovulurken Haluk Dinçer arkadaşlarıyla geceye devam etti.
Kaynak: Sabah
Ünlü iş insanı Haluk Dinçer, 8 yıl evli kaldığı Suzan Sabancı ile geçtiğimiz yıl boşandı. Çiftin evliliği Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika sonlandı.
Haluk Dinçer, Suzan Sabancı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka imza attı. Haluk Dinçer'in kendinden yaşça küçük sevgilisiyle yaşadığı aşk sosyeteye damga vurdu
Faslı güzel Mounia Amor ile hayatına devam eden Haluk Dinçer bir kıskançlık kriziyle yeniden gündem oldu.
Mounia Amor, ünlü iş insanıyla birlikte gitti bir mekanda adeta çıldırdı.
Kıskançlık krizine girdiği öğrenilen Amor, mekanda bardak, tabak ne varsa fırlatarak bağırdı. Amor, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle mekandan çıkarıldı. Amor mekandan gönderilirken Haluk Dinçer arkadaş grubuyla oturmaya devam etti.