Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı
Heyecanla ekranlara gelmesi beklenen Halef dizisinde sular durulmuyor. Dizide başrol oyuncusu Akın Akınözü son anda projeden çekildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Halef dizisi geçen sezon önce OGM ile Faro imzasıyla hazırlık çalışmalarına başlamış, Çukur ekibinin hazırladığı diziyi Show TV alınca da Star TV’yle anlaşması olan OGM projeden çekilmişti ve ve dizi çalışmaları askıya alınmıştı. Son olarak dizide başrol oyuncusu krizi yaşandı.
Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün projeden ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Akınözü, Hercai dizisindeki Miran rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve Halef’te Timur karakterine hayat vermesi bekleniyordu.
ROL İÇİN AYTAÇ ŞAŞMAZ'A TEKLİF GİTTİ
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, mart ayı sonunda yayına girmesi planlanan Halef dizisinde Akın Akınözü’nün ani ayrılık kararı sonrasında Timur karakteri için Aytaç Şaşmaz’a teklif götürüldü.
DEVRİM ÖZKAN'IN DURUMU BELİRSİZ
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Devrim Özkan, Halef dizisinde Reyhan rolünü canlandıracaktı. Ancak, Devrim Özkan’ın durumunun da henüz belli olmadığı iddia edildi.
Dizinin oyuncu kadrosundaki belirsizliklerin ve yaşanan krizlerin ardından nasıl bir yol haritası çizileceği merakla bekleniyor.