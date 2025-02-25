Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı

Halef dizisi geçen sezon önce OGM ile Faro imzasıyla hazırlık çalışmalarına başlamış, Çukur ekibinin hazırladığı diziyi Show TV alınca da Star TV’yle anlaşması olan OGM projeden çekilmişti ve ve dizi çalışmaları askıya alınmıştı. Son olarak dizide başrol oyuncusu krizi yaşandı.

Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün projeden ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Akınözü, Hercai dizisindeki Miran rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve Halef’te Timur karakterine hayat vermesi bekleniyordu.