Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş'

Aslıhan Gürbüz - İsmail Hacıoğlu, Dilan Çiçek Deniz - Mert Yazıcıoğlu ve Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak çiftlerinin ayrılık sebepleri ortaya çıktı. Gürbüz, Hacıoğlu'nu neden engelledi? Düvenci, Şakrak'ın hangi sözleri karşısında şaşırdı? Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu'nun tavrını nasıl karşıladı?

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Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş' - Resim: 1

Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, 10Haber'de yayımlanan yazısında ünlü çiftler Aslıhan Gürbüz - İsmail Hacıoğlu, Dilan Çiçek Deniz - Mert Yazıcıoğlu ve Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak çiftlerinin ayrılık sebeplerini anlattı

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Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş' - Resim: 2

ASLIHAN GÜRBÜZ - İSMAİL HACIOĞLU

Herkes evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu. Önce Aslıhan Gürbüz fotoğrafları silip engeli bastı. İsmail Hacıoğlu "Beni affet" sözlerine karşılık bulamayınca o da takipten çıktı.

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Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş' - Resim: 3

Yorgun ve üzgün olan Aslıhan Gürbüz yeniden güç bulabilmek için ailesinin yanına tatile gitti. İddiaya göre; Aslıhan Gürbüz ilişkide yaşadığı yüksek sesli kavgalardan, bağırışmalardan, gel-gitli ruh hallerinden çok yorulmuş. 

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Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş' - Resim: 4

Son günlerde psikolojisi alt üst olmuş. Ve bitirme kararı almış.

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