Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş'
Aslıhan Gürbüz - İsmail Hacıoğlu, Dilan Çiçek Deniz - Mert Yazıcıoğlu ve Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak çiftlerinin ayrılık sebepleri ortaya çıktı. Gürbüz, Hacıoğlu'nu neden engelledi? Düvenci, Şakrak'ın hangi sözleri karşısında şaşırdı? Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu'nun tavrını nasıl karşıladı?
Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, 10Haber'de yayımlanan yazısında ünlü çiftler Aslıhan Gürbüz - İsmail Hacıoğlu, Dilan Çiçek Deniz - Mert Yazıcıoğlu ve Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak çiftlerinin ayrılık sebeplerini anlattı.
ASLIHAN GÜRBÜZ - İSMAİL HACIOĞLU
Herkes evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu. Önce Aslıhan Gürbüz fotoğrafları silip engeli bastı. İsmail Hacıoğlu "Beni affet" sözlerine karşılık bulamayınca o da takipten çıktı.
Yorgun ve üzgün olan Aslıhan Gürbüz yeniden güç bulabilmek için ailesinin yanına tatile gitti. İddiaya göre; Aslıhan Gürbüz ilişkide yaşadığı yüksek sesli kavgalardan, bağırışmalardan, gel-gitli ruh hallerinden çok yorulmuş.
Son günlerde psikolojisi alt üst olmuş. Ve bitirme kararı almış.