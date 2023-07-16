Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş'

Yorgun ve üzgün olan Aslıhan Gürbüz yeniden güç bulabilmek için ailesinin yanına tatile gitti. İddiaya göre; Aslıhan Gürbüz ilişkide yaşadığı yüksek sesli kavgalardan, bağırışmalardan, gel-gitli ruh hallerinden çok yorulmuş.