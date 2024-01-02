Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı

FETÖ'YE ÜYE OLMAK İDDİASIYLA YARGILANMIŞTI

Öte yandan, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi iddialı dizilerde yer alan ünlü oyuncu hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma açılmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti. Ünlü oyuncu bu yaşanan olayların ardından ABD'ye taşınma kararı almıştı.