Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan Mete Horozoğlu bir süre önce ABD'ye yerleşmişti. Ekranlara veda eden oyuncu son görüntüsüyle şaşırttı.
Son olarak Nefes filmiyle izleyici karşısına çıkan Mete Horozoğlu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle milyonların beğenisi kazanmıştı.
Dizide Farah Zeynep Abdullah ile partner olan Horozoğlu o dönem büyük kitlelere adını duyurmuştu.
48 yaşındaki Mete Horozoğlu, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Horozoğlu şimdilerde eşi ve çocuğuyla birlikte gözlerden uzak sessiz sakin bir hayat yaşıyor. Her ne kadar ekranlarda yer alamasa da ünlü oyuncu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Mete Horozoğlu'na hayranları 'Soner yaşlanmış', 'Ne oldu sana' gibi yorumlarda bulundu.
FETÖ'YE ÜYE OLMAK İDDİASIYLA YARGILANMIŞTI
Öte yandan, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi iddialı dizilerde yer alan ünlü oyuncu hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma açılmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti. Ünlü oyuncu bu yaşanan olayların ardından ABD'ye taşınma kararı almıştı.
İşte Horozoğlu'nun son fotoğrafları...