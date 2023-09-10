"Üç düğün yapacağım" diyen Burcu Esmersoy, ikinci düğününü İstanbul'da yaptı: Gelinliği çok konuşuldu

İŞTE İSTANBUL DÜĞÜNÜNDEN KARELER...

İtalya'daki düğünden birkaç farklı gelinlik giyen Burcu Esmersoy, İstanbul'daki düğünü için de Özgür Mansur imzalı boğaz, göbek, sırt ve kalçasında taş detayı bulunan bir gelinlik tercih etti.