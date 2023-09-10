"Üç düğün yapacağım" diyen Burcu Esmersoy, ikinci düğününü İstanbul'da yaptı: Gelinliği çok konuşuldu
Önceki gün İtalya'da nikah masasına oturan Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti bir düğün de İstanbul'da yaptı. Gelinlikleriyle adından söz ettiren Esmersoy, İstanbul'daki düğün için de taş işleme detaylı derin sırt ve kalça dekolteli bir gelinlik tercih etti.
Bir süredir aşk yaşayan iş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül'de İtalya'nın Portofino kentinde yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.
İtalya'da 3 gün süren düğün yapan çift, İstanbul'da arkadaşlarıyla bir etkinlik daha düzenledi. Esmersoy, düğününde bu sefer kalça dekolteli bir gelinlik giydi.
İŞTE İSTANBUL DÜĞÜNÜNDEN KARELER...
İtalya'daki düğünden birkaç farklı gelinlik giyen Burcu Esmersoy, İstanbul'daki düğünü için de Özgür Mansur imzalı boğaz, göbek, sırt ve kalçasında taş detayı bulunan bir gelinlik tercih etti.
Saçlarına sıkı bir topuz yaptıran Esmersoy, sade duvak tercih etti. Nazım Akmandil ise düğünde siyah bir damatlık giydi.