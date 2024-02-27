Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı!
Türkiye'nin en ünlü oyuncularının servetleri açıklandı. En zengin oyuncular belli oldu.
Dünyaca ünlü yıldızların servetlerini açıklayan Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 Türk oyuncu belli oldu. Site bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı. Listede Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman ve Meryem Uzerli yer aldı.
SERENAY SARIKAYA
Lale Devri, Medcezir, Fi ve son olarak Aile gibi fenomen dizilerde başrol olan Serenay Sarıkaya listenin beşinci sırasında yer aldı.
31 yaşındaki Sarıkaya'nın mal varlığı tam tamına 186 milyon TL.
HANDE ERÇEL
Listede dördüncü sırada ise son dönemde Hakan Sabancı ile olan aşkı ve eleştirilen oyunculuğu ile dillerden düşmeyen Hande Erçel var.
Hande Erçel'in mal varlığı 249 milyon TL olarak açıklandı.
CAN YAMAN
Üç numarada ise olay adam Can Yaman yer aldı.
Son dönemde gazetecilerle yaşadığı tartışmalarla dikkat çeken ve oyunculuk hayatını şu an İtalya'da sürdüren Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak açıklandı.
MERYEM UZERLİ
İki numarada ise bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle parlayan güzel oyuncu Meryem Uzerli var.
Uzerli'nin serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.
KIVANÇ TATLITUĞ
Son olarak Aile dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizi ve filmlerin yanı sıra birçok reklam filminde de rol alıyor.
Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL.