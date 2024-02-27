Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı!

Türkiye'nin en ünlü oyuncularının servetleri açıklandı. En zengin oyuncular belli oldu.

Serenay Sarıkaya Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Can Yaman Meryem Uzerli
Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 1

Dünyaca ünlü yıldızların servetlerini açıklayan Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 Türk oyuncu belli oldu. Site bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı. Listede Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman ve Meryem Uzerli yer aldı.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 2

SERENAY SARIKAYA

Lale Devri, Medcezir, Fi ve son olarak Aile gibi fenomen dizilerde başrol olan Serenay Sarıkaya listenin beşinci sırasında yer aldı.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 3

31 yaşındaki Sarıkaya'nın mal varlığı tam tamına 186 milyon TL.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 4

HANDE ERÇEL

Listede dördüncü sırada ise son dönemde Hakan Sabancı ile olan aşkı ve eleştirilen oyunculuğu ile dillerden düşmeyen Hande Erçel var.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 5

Hande Erçel'in mal varlığı 249 milyon TL olarak açıklandı.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 6

CAN YAMAN

Üç numarada ise olay adam Can Yaman yer aldı.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 7

Son dönemde gazetecilerle yaşadığı tartışmalarla dikkat çeken ve oyunculuk hayatını şu an İtalya'da sürdüren Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak açıklandı.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 8

MERYEM UZERLİ

İki numarada ise bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle parlayan güzel oyuncu Meryem Uzerli var.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 9

Uzerli'nin serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 10

KIVANÇ TATLITUĞ

Son olarak Aile dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizi ve filmlerin yanı sıra birçok reklam filminde de rol alıyor.

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Türkiye'nin en zengin 5 ünlüsü açıklandı: Servetleri dudak uçuklattı! - Resim: 11

Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL.

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