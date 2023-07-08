Türkan Şoray'ı yıkan haber: Ölüm haberiyle sarsıldı

Türkan Şoray, üzüntüsünü, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" şeklinde dile getirdi.