Turabi'den şaşırtan açıklama: "Survivor'a katılamayacağım, bana suikast girişiminde bulundular"

"Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan’da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler."