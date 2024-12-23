Tüm Paylaşımlarını Silmişti... Kısmetse Olur Yarışmacıyla Ünlenen Yaren Dağ Tesettüre Girdi, Sosyal Medyada Gündem Oldu
'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programıyla adını duyuran Yaren Dağ, tesettüre girdiğini duyurdu. Uzun süredir paylaşım yapmayan ve tüm fotoğraflarını silen Yaren'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programının sevilen isimlerinden Yaren Dağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tesettüre girdiğini duyurdu.
Eylül ayından beri paylaşım yapmayan Yaren, Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını da silmişti.
Hayranları Yaren'in nasıl bir değişimle sosyal medyaya döneceğini merakla bekliyordu.
Kısmetse Olur yarışmasında estetikleriyle ve hareketleriyle çok konuşulan Yaren Dağ, tesettüre girdiğini duyurduğu paylaşımıyla yine gündem oldu.
İşte Yaren'in gündem olan paylaşımı...