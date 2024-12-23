Tüm Paylaşımlarını Silmişti... Kısmetse Olur Yarışmacıyla Ünlenen Yaren Dağ Tesettüre Girdi, Sosyal Medyada Gündem Oldu

'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programıyla adını duyuran Yaren Dağ, tesettüre girdiğini duyurdu. Uzun süredir paylaşım yapmayan ve tüm fotoğraflarını silen Yaren'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Kısmetse Olur
Son Güncelleme:
Tüm Paylaşımlarını Silmişti... Kısmetse Olur Yarışmacıyla Ünlenen Yaren Dağ Tesettüre Girdi, Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim: 1

'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programının sevilen isimlerinden Yaren Dağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tesettüre girdiğini duyurdu.

1 5
Tüm Paylaşımlarını Silmişti... Kısmetse Olur Yarışmacıyla Ünlenen Yaren Dağ Tesettüre Girdi, Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim: 2

Eylül ayından beri paylaşım yapmayan Yaren, Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını da silmişti.

2 5
Tüm Paylaşımlarını Silmişti... Kısmetse Olur Yarışmacıyla Ünlenen Yaren Dağ Tesettüre Girdi, Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim: 3

Hayranları Yaren'in nasıl bir değişimle sosyal medyaya döneceğini merakla bekliyordu.

3 5
Tüm Paylaşımlarını Silmişti... Kısmetse Olur Yarışmacıyla Ünlenen Yaren Dağ Tesettüre Girdi, Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim: 4

Kısmetse Olur yarışmasında estetikleriyle ve hareketleriyle çok konuşulan Yaren Dağ, tesettüre girdiğini duyurduğu paylaşımıyla yine gündem oldu.

4 5
Tüm Paylaşımlarını Silmişti... Kısmetse Olur Yarışmacıyla Ünlenen Yaren Dağ Tesettüre Girdi, Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim: 5

İşte Yaren'in gündem olan paylaşımı...

5 5