Tuhaf sözler: Ayşe Tunaboylu, şiddet iddiasıyla gündeme gelen oğlunu böyle savundu!

Konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. ‘Burada istenmiyorsun’ diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti anlatamadım. Yaşadığım ‘Stockholm Sendromu’ nedeniyle yine ona kaçmak durumunda kaldım. Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim. Kolumdaki kırık, basit bir tip bir müdahaleyle çözülemeyeceği için dava otomatik olarak açıldı.”