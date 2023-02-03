Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım
Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle tanınan Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda yaptığı imam nikahı itirafıyla şaşırttı.
1996 yılında dereceye girdiği "Miss Turkey" güzellik yarışmasıyla ve Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Tuğba Altıntop son dönemde değişimiyle gündemdeydi.
2003 yılında uzun süre boşanma davası sonrasında şarkıcıdan ayrılan Tuğba Altıntop önceki gün bir YouTube programına konuk oldu.
Ensonhaber’den İlker Koç’un sunduğu programda Tuğba Altıntop şaşırtan bir itirafta bulundu.
Tuğba Altıntop "Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da." diye konuştu.