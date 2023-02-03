Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım

Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle tanınan Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda yaptığı imam nikahı itirafıyla şaşırttı.

Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım - Resim: 1

1996 yılında dereceye girdiği "Miss Turkey" güzellik yarışmasıyla ve Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Tuğba Altıntop son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

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Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım - Resim: 2

2003 yılında uzun süre boşanma davası sonrasında şarkıcıdan ayrılan Tuğba Altıntop önceki gün bir YouTube programına konuk oldu.

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Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım - Resim: 3

Ensonhaber’den İlker Koç’un sunduğu programda Tuğba Altıntop şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım - Resim: 4

Tuğba Altıntop "Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da." diye konuştu. 

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