Öpüşme İzniyle Gündeme Oturmuşlardı: Hamdi Alkan Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu
Selen Görgüzel ile İrfan Kangı'nın sahnede öpüştüğü tiyatro oyunu, dönemin magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. O dönem eşi olan Hamdi Alkan’dan sahne öncesi izin isteyen İrfan Kangı’nın çıkışı uzun süre konuşulmuştu. Alkan, yıllar sonra yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
“Seviyorsan Git Ayrıl Bence” adlı tiyatro oyununda sahne alan Selen Görgüzel ve İrfan Kangı’nın sahnedeki öpüşme sahnesi bir dönem magazin basınının en çok konuştuğu olaylardan biri olmuştu. 2021 yılında sahnelenen oyunda, İrfan Kangı, izleyiciler arasında yer alan ve o dönem Görgüzel'in eşi olan yönetmen Hamdi Alkan’a dönerek yaptığı esprili çıkışla gündem olmuştu.
Kangı, sahnede oyunu durdurarak Hamdi Alkan’a, "Hamdi ağabey, şimdi Selen hanımı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak" diyerek hem salonda kahkahalara neden olmuş hem de çok konuşulmuştu.
Yaşanan olayla ilgili uzun süre sessizliğini koruyan Hamdi Alkan, konuk olduğu bir televizyon programında o anlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Alkan, "Çok gereksiz bir tabloydu. Ben olsaydım aynı soruyu sormazdım. Gereksiz bir malzeme çıkmasına sebep oldu. Yani durup oyunu keserek bunun sorulmaması gerekiyordu ama o da oyunun heyecanıyla ve benim samimiyetime güvenerek öyle bir soru sordu. Oldu bitti, geçti." ifadelerini kullandı.
Selen Görgüzel ise o dönemde yaptığı açıklamada, “Hamdi Bey’e iş kararlarımı çok sormam, sadece paylaşırım. Medeni bir yönetmen olan değerli eşimin sanata bakışı oldukça destekleyicidir” demişti.
Görgüzel ve Alkan, 2022 yılında yollarını ayırarak boşanmıştı.