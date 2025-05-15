Öpüşme İzniyle Gündeme Oturmuşlardı: Hamdi Alkan Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu

Alkan, "Çok gereksiz bir tabloydu. Ben olsaydım aynı soruyu sormazdım. Gereksiz bir malzeme çıkmasına sebep oldu. Yani durup oyunu keserek bunun sorulmaması gerekiyordu ama o da oyunun heyecanıyla ve benim samimiyetime güvenerek öyle bir soru sordu. Oldu bitti, geçti." ifadelerini kullandı.