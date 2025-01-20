Taylor Swift Konseri Zanlısı Dehşete Düşürdü: Tarihini Bile Açıkladı... 'İstanbul'a da Saldırı Planladık'

Şahıs, ifadesinde, şüphelilerden birinin saldırı düzenlemek için İstanbul'a uçtuğunu belirtirken, söz konusu tarihte İstanbul'da bir saldırı girişimi olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Türk yetkililer ve uluslararası emniyet birimlerinin bu kişiyle ilgili araştırmalarını sürdürdükleri bildirildi.