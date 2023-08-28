Tatlıtuğ çiftinin reklam filminden aldıkları ücret dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ filmde ne kadar ilgili, şakacı, oyuncu bir baba olsa ve bebeğini mutlu etmek için çok uğraşsa da anne kucağı gibi olmadığını anlatıyor. Filmin sonunda da Başak Tatlıtuğ’un eve gelişiyle birlikte mutlu aile tablosu tamamlanıyor.