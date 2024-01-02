'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı

Tarkan'ın yılbaşı konserinden 1 milyon dolar kazandığı iddiası yalanlandı. Gazeteci Müge Dağıstanlı şarkıcıya ödenen gerçek miktarı paylaştı.

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'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı - Resim: 1

2024'e girerken çoğu ünlünün evde olduğu, az sayıda yıldızın ise yeni yılı sahnede karşıladığı tahmin ediliyor.

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'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı - Resim: 2

Sahnede olan isimlerden biri de, Türkiye'nin megastarı Tarkan'dı. Şarkıcı, kült şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

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'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı - Resim: 3

Konserini Kıbrıs'ta veren Tarkan'ın 1 milyon dolar ücret alacağı ileri sürülmüştü.

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'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı - Resim: 4

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre bu iddia doğru değil.

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'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı - Resim: 5

Dağıstanlı, "(...) Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok.

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'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı - Resim: 6

Tarkan 10 milyon lira almış." ifadesini kullandı.

Kaynak: 10 Haber

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