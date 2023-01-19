Tarık Pabuççuoğlu: Genç birine aşık oldum, 8 sene sonra eski eşime geri döndüm
Usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pabuççuoğlu genç bir kadına aşık olduğu için eşinden ayrıldığını ve pişman olmadığını dile getirdi.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu konuk oldu.
Tarık Pabuççuoğlu, 29 yıllık eşinden neden boşandığını ve yıllar sonra neden bir araya geldiklerini anlattı.
Kalaycıoğlu'nun "Eşinizle yıllar sonra neden yolları ayırdınız?" sorusuna "Size ne?" diyerek karşılık veren Tarık Pabuççuoğlu, "Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben aşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına aşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil" dedi.
Ayrıldıktan sonra eşiyle bağlarını koparmadığını ve aşık olduğu genç kadınla 8 yıl birlikte olduğunu söyleyen Pabuççuoğlu, "Boşandıktan sonra eşimle hiç kopmadık. Her dakika görüşerek neye ihtiyaçları varsa ilgilendim. Aramızda hiç kopma olmadı. Çocuklarımda tasvip etmedi ama doğal karşıladı. Aşık olduğum kişi de çok düzgün, sevecen ve oldukça gençti. 8 sene birlikte olduk ve bitti. Onunla evlilik ve çocuk düşünmedim" İfadelerini kullandı.