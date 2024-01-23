Survivor'da Nagihan gözyaşlarına boğuldu

Döndüm giderken Nagihan'ın okları bana döndü. İçinde kalanları herhalde o anda patlatası geldi, '2022'de sen beni yazdın' dedi. Aynı potada şuralarda bir yerde oturuyorduk, 15 kişiydik 7 Gizem, 7 Nagihan çıktı. Mert'e kaldı, Mert'te Nagihan gitsin diyince onun adı çıktı. Zaten aynı potada beni yazmışken benim onu yazmamdan daha doğal bir şey yok. Aşkım o zaman bizimle beraberdi, biz o zaman hepimiz Aşkım'ın yazılacağını düşünüyorduk ama onlar 7 kişi kendileri bir araya gelip Gizem'i yazın ki gönderelim demişlerdi ki beni yazdılar. Çünkü o zaman benden daha güçsüz bir Aşkım vardı. Ben duygusal bir insanım kararlarımı buna göre veriyorum. Aramın iyi olmadığı birisi varken iyi olduğu birisi yazmam. Olurda 2 tane iyi olmadığım kişi çıkarsa o zaman performansa bakarım. Ben neden mutsuz olacağım bir ada kurayım ki kendime. Şuna sürekli değiniyor, 'Erkeklerin yanına sığınıyor'. Ben böyle birşeyi kabul etmiyorum. 2016'dan beri ya da bu sene asla böyle bir şey yapmadım. ifadelerini kullandı.