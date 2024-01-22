Survivor'da eleme adayı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kozlarını paylaşan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oyunu kazanıp eleme adayı çıkarmamak için mücadele verdi. Survivor'da yeni eleme adayı belli oldu.

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Survivor'da eleme adayı belli oldu - Resim: 1

Survivor 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt arıyor.

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Survivor'da eleme adayı belli oldu - Resim: 2

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor'da eleme adayı belli oldu - Resim: 3

Kritik oyunda kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme potasına gönderildi.

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SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Parkurda en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya erişen Mavi Takım oldu.

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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım kendi içinde yaptığı oylamayla eleme adayını belirleyecek.

BOZOK – 6

YUNUS EMRE – 1

ÖZGÜR – 6

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Survivor'da eleme adayı belli oldu - Resim: 6

Bozok ve Özgür'ün oylarının eşit olması sebebiyle takım kaptanı olan Özgür eleme adayını belirledi.

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Eleme adayı Bozok oldu.

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