Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt arıyor.