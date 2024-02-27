Survivor'da büyük kavga! Bir yarışmacı diskalifiye edildi

SEMA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sema kavga sonrası konseyde Acun Ilıcalı'nın karşısına tek başına çıktı. Acun Ilıcalı, Sema'dan kendini ifade etmesini istedi. Sema şu ifadeleri kullandı:

Bende çok utanıyorum burada olmaktan. Geldiğimden beri kendime bir atış alanı hazırladım. Ben çalışacağım çünkü eksiğim var. Çekil benim düellom var çalışacağım. Sürekli bir şeyler. Sahra gitti, bana iftira attı. Arkadaşlarıma demiş ki ben onun seçtiği atışı ve o atışı çalıştığını Sahra'ya söylemişim. Sahra burada bir haksızlık var. Ben düelloya çıkmıyorum demiş ve yarışmayı bırakmış. İşin acısı arkadaşlarım dedi ki hakkını helal et, vallahi biz bile düşündük acaba o yüzden mi gitti kız dedik dedi. Ben bunu yaşamak zorunda değilim. Çünkü ben böyle bir şey yapmadım. Sonra işte lohusa kadın, Alman turist, ekip senden çok pişman seni getirdiklerine, bir sürü şeyler söyledi. En son yılan yaptı biliyorsunuz konseyde ve sürekli yapıyor yapıyor ben sesimi çıkarmıyorum. Konseyden sonra biz kampa gittik ama ben dedim ki Sema sen neden bu kadar eziliyorsun ki yani, ben bunları hak etmedim. Duramadım, gittim, içimde kalırdı yani. Pınar ne yaptın? Şimdi ne yaptın? Neden dedim mesela birbirimizden uzak durmuyoruz. Sen dedi Seda'nın istatistiği için uğraşıyorsun. Seda için uğraşsam ya derim ki beni seç ya da en kötü ihtimalle Pınar'ı seç derdim. Ne olursam olayım, ne fiziğimi ne yarışmayı bunları hak edecek bir şey yapmadım. En kötüsünü de söyleyeyim ben 3 sene konteyner da kaldım. Bana da gelip sen bizim sayemizde olimpiyatlara gittin dedi. Çok hırslandım. Tutun şunu falan diyordu ama onun da eli armut toplamıyordu. Masuma yatmasın.

Sema Aydemir yaşadıklarını anlatıp utancını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.