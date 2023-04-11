Survivor'da Acun Ilıcalı'nın sert sözlerle diskalifiye ettiği isim belli oldu
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde, Acun Ilıcalı mavi takım oyuncularından Merve Yıldırım'ı diskalifiye etti.
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde mavi takımın yarışmacılarından Merve Yıldırım'ı oyunlar sırasındaki isteksiz yaklaşımı nedeniyle diskalifiye etti.
Dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde yarışmayı kırmızı takım kazandı.
Ilıcalı, oyunun ardından konseye gelen yarışmacılardan Yıldırım'a neler hissettiğini sordu.
Babasını ve erkek arkadaşını özlediğini söyleyen Yıldırım, "Bugünkü performansım çok kötüydü, sadece bedenen oyundaydım. Potaya çıktığımdan beri bunu söylüyorum, takımı negatif etkilediğimi biliyorum, takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Üzgün hissediyorum takımın kaderini etkilediğim için" ifadelerini kullandı.