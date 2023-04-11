Survivor'da Acun Ilıcalı'nın sert sözlerle diskalifiye ettiği isim belli oldu

Babasını ve erkek arkadaşını özlediğini söyleyen Yıldırım, "Bugünkü performansım çok kötüydü, sadece bedenen oyundaydım. Potaya çıktığımdan beri bunu söylüyorum, takımı negatif etkilediğimi biliyorum, takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Üzgün hissediyorum takımın kaderini etkilediğim için" ifadelerini kullandı.