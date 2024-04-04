Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden: Herkese inat boşanmayacağım
Modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu son dönemde en çok konuşulan, söyleyecekleri en çok merak edilen ismi Beria Özden oldu. Özden, "Eminim herkes boşanmamı bekliyor ama boşanacak insan eşinin fotoğrafını taşır mı? Herkese inat boşanmayacağım." dedi.
Survivor All Star'ın yarışmacılarından Yunus Emre ve Aleyna Kalaycıoğlu, aralarındaki samimiyetle dikkatleri çekiyorlar.
Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i ise bu samimiyet rahatsız etmiş ve kocasına canlı yayın sırasında "Aleyna'dan uzak dur" demişti.
BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ
Eşinin kendisini uyardığı canlı yayında baba olacağını da öğrenen Yunus Emre, büyük bir mutluluk yaşamıştı. Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bu olayın hemen ardından gebeliğin sona erdiğini duyurmuştu. Survivor yarışmacısı, acı haberi ertesi gün telefonda eşinden öğrenmişti.
PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ
Yunus Emre, eşinin uyarısına rağmen Aleyna'nın omzuna dokunmuş ve onunla dalga geçmişti. Bu görüntülerin ardından Beria Özden, sosyal medya hesabından Yunus Emre'nin adını silmiş ve birlikte olan profil fotoğraflarını değiştirmişti.
"SAÇINI BAŞINI YOLARIM"
Yaşanan olayların ardından sık sık gündem olan Beria Özden, son olarak Pınar Kerimoğlu'nun Youtube kanalına konuk oldu.
Sunucunun sorularını cevaplayan Özden, çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre Özden yakınlaşmasına ise “Emre ile bu konuyu konuştuk kendisi bana, ‘çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim aklında bir soru işareti kalmasın’ dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse…” diyerek elleri ile saçını başını yolarım hareketi yaptı.
"HERKES BOŞANMAMI BEKLİYOR"
Beria Özden’e programda “Boşanacak mısın?” sorusu yöneltildi. Özden, soru üzerine cüzdanından eşi Yunus Emre Özden’in fotoğrafını çıkarıp kameraya gösterdi. Özden “Eminim herkes boşanmamı bekliyor ama boşanacak insan eşinin fotoğrafını taşır mı? Herkese inat boşanmayacağım.” açıklamasını yaptı.