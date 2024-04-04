Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden: Herkese inat boşanmayacağım

Sunucunun sorularını cevaplayan Özden, çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre Özden yakınlaşmasına ise “Emre ile bu konuyu konuştuk kendisi bana, ‘çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim aklında bir soru işareti kalmasın’ dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse…” diyerek elleri ile saçını başını yolarım hareketi yaptı.