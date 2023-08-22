Survivor Sema Aydemir'in yeni işi şaşırttı
Survivor'daki başarılı performansıyla hatırlanan milli atlet Sema Aydemir, yarışmayı geride bıraktı. Eski mesleğine geri döndüğünü açıklayan ünlü isim, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir, 2022 yılında da Survivor All Star'a katılmıştı.
Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aydemir, yarışmayı geride bıraktı. Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımıyla dikkat çekti.
"BU KADAR MİNNOŞ BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Aydemir, paylaşımında şunları söyledi:
Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
Sema Aydemir, 1985 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Milli sporcu olarak katıldığı 400 metre engelli yarışlarda kısa mesafe koşucusu olarak tanınan Sema Apak, 54 kilo ağırlığında ve 1.69 metre boyundadır. 32 yaşında olan başarılı yarışmacı ve milli atlet Sema Aydemir, geçtiğimiz senelerde heptation branşında bir çok başarı yakaladı.