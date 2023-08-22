Survivor Sema Aydemir'in yeni işi şaşırttı

"BU KADAR MİNNOŞ BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Aydemir, paylaşımında şunları söyledi:

Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.