Survivor kadrosuna 3 yeni isim katıldı
Survivor’da Nihat Altınkaya ve Turabi’nin sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya vedasının ardından üç yeni isim daha kadroya katıldı.
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı yapılan oylama sonucunda netlik kazandı.
Survivor’da Nihat Altınkaya ve Turabi’nin sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya vedasının ardından üç yeni isim daha kadroya katıldı.
Survivor'a yeni katılacak isimlerden Sema Aydemir, eski kısa mesafe koşucusu. Aydemir, 17 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya geldi. 2017 ve 2018 Survivor ünlüler kadrosunda yer aldı. 2022'de de Survivor All Star yarışmasında mücadele etti. Türk çekiç atma sporcusu olan eşi Eşref Apak'tan 2016 yılında boşandı.
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.
Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. 2011 yılında Özbekistan'da 5 bin rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazandı ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirdi. Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşma olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu oldu.