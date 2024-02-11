Survivor kadrosuna 3 yeni isim katıldı

Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. 2011 yılında Özbekistan'da 5 bin rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazandı ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirdi. Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşma olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu oldu.