Survivor ekibine yapılan operasyonun nedeni şoke etti: 'Kaçırılıyorum' demiş!

Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölümde yaşananların perde arkasını açıkladı.

Ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.