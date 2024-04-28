Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı"

Milli sporcu ve bir dönem Survivor'da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı" - Resim: 1

Milli sporcu ve bir dönem Survivor'da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı" - Resim: 2

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit Günay’ın bir kadın ile samimi olduğu bilgisini alan Yanaç soluğu gece kulübünde aldı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı" - Resim: 3

SEVGİLİSİNE TOKAT ATTI
Kulüpte sevgilisini başka bir kadın ile yakalayan Yanaç, Muhammed Zeyit Günay’a tokat attı. Yanaç bu hareketi sonrası Günay’ın "Bunu atın"' demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı" - Resim: 4

Nişantaşı’nda olay sorulunca Yanaç, "Siz nerden biliyorsunuz?" dedi.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı" - Resim: 5

Milli sporcu, "Yaşananlar doğru 5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar" dedi.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı" - Resim: 6

Yanaç’ın ellerinin duvarları yumruklamaktan paramparça olduğu görüldü.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı: "5 yıl sonra gözüm açıldı" - Resim: 7
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