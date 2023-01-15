Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı: Berdan Mardini'nin anlaştığı rakam gündem oldu

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Survivor'da yarışacak isimlerin kazanacakları ücret açıklandı. Programda konuşulan rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekerken, en çok konuşulan rakam ise Berdan Mardini'nin haftalık alacağı ücret oldu.