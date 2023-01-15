Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı: Berdan Mardini'nin anlaştığı rakam gündem oldu
Survivor 2023 yeni sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 'Ünlüler', 'Gönüllüler' ve 'Fenomenler' olarak tanıtılan 3 ayrı takımda birbirinden renkli isimler yer alırken, yarışacak isimlere verilecek ücretlerin ne kadar olacağı merak ediliyor.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Survivor'da yarışacak isimlerin kazanacakları ücret açıklandı. Programda konuşulan rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekerken, en çok konuşulan rakam ise Berdan Mardini'nin haftalık alacağı ücret oldu.
Seçkin Piriler: 30 bin lira
Zeynep Alkan: 30 bin lira
Murat Eken: 50 bin lira