Sürpriz teklif! Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 3 senedir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturuyor.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Üç yıldır birlikte olan çift, önceki gün büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Acun Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde romantik paylaşımlara imza attı. Son olarak sürpriz partinin çifte bir kutlama olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı.
Kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bir yandan da özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Daha önce üç kez evlilik yapan Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.
2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.
Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı önceki gün genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı.