Sürpriz teklif! Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Üç yıldır birlikte olan çift, önceki gün büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Acun Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde romantik paylaşımlara imza attı. Son olarak sürpriz partinin çifte bir kutlama olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı.