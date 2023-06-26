'Süper Baba' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı
Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasında efsaneleşmiş filmlerde rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü.
Şevket Altuğ, son hali ile gündem oldu. Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu, Süper Baba'daki Fiko rolüyle yediden yetmişe herkesin gönlünü kazanmıştı.
Usta oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Onlarca sinema filminde gördüğümüz ve Yeşilçam'ın devleşen isimlerinden biri olan Şevket Altuğ, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.
Son olarak 2002 yılında ekranlara gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle izleyicilerinin karşısına geçen ünlü oyuncu, o tarihten itibaren ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.