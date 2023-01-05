Süleyman Çakır'ı öldürmüştü: Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı'nın son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin eski sahneleri ve oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Dizideki efsane karakterlerden biri de şüphesiz ki Cerrahpaşalı Halit. Bu karakter ile hafızalarımıza kazınan Özcan Varaylı'nın son halini görenler ise tanıyamıyor.