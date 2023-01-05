Süleyman Çakır'ı öldürmüştü: Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı'nın son hali şaşırttı
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ı öldürerek hafızalara kazınan, Cerrahpaşalı Halit rolüyle tanıdığımız Özcan Varaylı'ya yıllar hiç acımadı. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin eski sahneleri ve oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Dizideki efsane karakterlerden biri de şüphesiz ki Cerrahpaşalı Halit. Bu karakter ile hafızalarımıza kazınan Özcan Varaylı'nın son halini görenler ise tanıyamıyor.
SÜLEYMAN ÇAKIR'I ÖLDÜRMÜŞTÜ
Kurtlar Vadisi dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit bir neslin nefretini kazanmıştı. Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümünde ise öldüğü ilan edilmişti.
Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'i ise dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar öldürmüştü.
Kurtlar Vadisi'nden sonra birçok projede yer alan Özcan Varaylı'ya son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için teklif gitmiş ancak kendisi kabul etmemiş.