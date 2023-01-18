Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu

Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım." dedi.