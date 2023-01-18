Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu

Mobbinge uğradığını söyleyerek Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu.

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Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 1

Seren Serengil, uzun süredir Beyaz Tv'de yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından geçtiğimiz hafta ayrıldığını açıkladı. 

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Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 2

Instagram'dan açıklama yapan Serengil, ayrılık gerekçesinin mobbing olduğunu söyledi.

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Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 3

SERENGİL İSTİFA ETMİŞTİ

Serengil, "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz Tv'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. 

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Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 4

Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım." dedi.

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