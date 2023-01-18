Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu
Mobbinge uğradığını söyleyerek Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu.
Seren Serengil, uzun süredir Beyaz Tv'de yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından geçtiğimiz hafta ayrıldığını açıkladı.
Instagram'dan açıklama yapan Serengil, ayrılık gerekçesinin mobbing olduğunu söyledi.
SERENGİL İSTİFA ETMİŞTİ
Serengil, "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz Tv'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım.
Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım." dedi.