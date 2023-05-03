Soyadını değiştirdi: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi

Magazin gündeminde sık sık yer alan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin nikahı dün Marakeş'te düzenlenen törenle gerçekleşti. Basına yansıyan görüntülerde Subaşı'nın mutluluğu yüzünden okundu.

Soyadını değiştirdi: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi - Resim: 1

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, sonunda muradına erdi.

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Soyadını değiştirdi: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi - Resim: 2

Bir süre önce evlilik kararı alan çiftin düzenleyeceği nikah magazin gündeminde sık sık yer aldı. 

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Soyadını değiştirdi: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi - Resim: 3

1 Nisan'da Miami'de bekarlığa veda partisi düzenleyen ve üç-beş arkadaşıyla plajda eğlenen Şeyma, cuma akşamı da İstanbul'da bekarlığa veda etti.

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Soyadını değiştirdi: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi - Resim: 4

Magazin gündeminde sık sık yer alan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin nikahı dün Marakeş'te düzenlenen törenle gerçekleşti.

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