Soyadını değiştirdi: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi
Magazin gündeminde sık sık yer alan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin nikahı dün Marakeş'te düzenlenen törenle gerçekleşti. Basına yansıyan görüntülerde Subaşı'nın mutluluğu yüzünden okundu.
Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, sonunda muradına erdi.
Bir süre önce evlilik kararı alan çiftin düzenleyeceği nikah magazin gündeminde sık sık yer aldı.
1 Nisan'da Miami'de bekarlığa veda partisi düzenleyen ve üç-beş arkadaşıyla plajda eğlenen Şeyma, cuma akşamı da İstanbul'da bekarlığa veda etti.
Magazin gündeminde sık sık yer alan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin nikahı dün Marakeş'te düzenlenen törenle gerçekleşti.