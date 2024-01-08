Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi

1993 yılında hayatını kaybeden iş insanı ve sanayici Ekrem Dürüst'ün kızı olan 54 yaşındaki Elif Dürüst, yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'yı tercih etmişti. Tatilinin ilk günlerinde kızı Yasemin Germiyanlıgil ile eğlenen, denize giren, at binen Elif Dürüst keyifli geçirdiği vakitleri sosyal medyadaki hesabından paylaşmıştı.