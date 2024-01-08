Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi

Sosyetenin tanıdık simalarından Elif Dürüst, yılbaşı tatili için gittiği Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 1

1993 yılında hayatını kaybeden iş insanı ve sanayici Ekrem Dürüst'ün kızı olan 54 yaşındaki Elif Dürüst, yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'yı tercih etmişti. Tatilinin ilk günlerinde kızı Yasemin Germiyanlıgil ile eğlenen, denize giren, at binen Elif Dürüst keyifli geçirdiği vakitleri sosyal medyadaki hesabından paylaşmıştı.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Dürüst, sahil kasabasındaki tatili sırasında ATV’ye binmek isteyince ortalık bir anda karıştı. Kask takmadan ATV'ye bindiği belirtilen Elif Dürüst, aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 3

Hastaneye kaldırılan Dürüst'ün kafatasında ve bacağında kırıklar olduğu ifade edildi. Hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen 'uzun uçuş riski' nedeniyle Türkiye'ye uçuşuna izin verilmeyen Dürüst'ün tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 4

Kazayı haber alan eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kardeşi Şirin Yalçın'da Dürüst’ün yanına gittiği belirtildi.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 5

DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA SOSYAL PROJEDE YER ALMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olan Dürüst, sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle biliniyor.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 6

Aralık Derneği'nin kurucu ve başkanı olarak birçok sosyal projede aktif yer alan Dürüst, Newport University'de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 7

Elif Dürüst, kişisel gelişim ve sosyal alanlardaki çalışmalarıyla da dikkat çekti.

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Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst, Kosta Rika'da ATV kazası geçirdi - Resim: 8
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